Игнатьев считает, что сборная России должна существовать, несмотря на недопуск на ЧЕ-2024
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал недопуск российской национальной команды к жеребьёвке отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.
«То, что нас не допустили до жеребьёвки отборочного раунда ЧЕ-2024 — не трагедия, а отрицательный момент. Что делать дальше? Надо продолжать жить дальше с прицелом на то, что завеса приоткроется, и мы должны быть готовы туда вернуться.
Весь институт сборных команд должен существовать и продолжать работать. Может быть, где-то мы должны пересмотреть или усилить концепцию нашего развития, сделать всё, чтобы вся вертикаль нашего профессионального футбола была задействована», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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