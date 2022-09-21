Виталий Кафанов объяснил вызов вратарей в сборную России на матч с Киргизией

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов прокомментировал выбор вратарей в национальную команду, вызванных на сбор и товарищеский матч с Киргизией.



Напомним, в список вошли: Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов») и Антон Шунин («Динамо»).



«Принципы вызова вратарей такие же, как и были. Все вызванные играли очень надежно, не делали ошибок. Мы исходили из того, как играли в РПЛ. Ваню Ломаева хотели посмотреть, он пытается играть в современном стиле, смело. Так сложился этот список», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Матч между сборными России и Киргизии состоится в Бишкеке в субботу, 24 сентября. Начало — в 17:00 мск.