Дешам: это наши последние матчи перед чемпионатом мира. Важно не вылететь в лигу В

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящих матчах в Лиге наций с Австрией (22 сентября) и Данией (25 сентября).



«Наши задачи? Найти баланс, показывать хорошую игру и добиваться результата. Я выбрал 23 футболиста, каждому из них доверяю. Наша первая цель – выигрывать матчи в Лиге наций, чтобы не вылететь в этом турнире в лигу B. Также важно просматривать новых футболистов.



Это наши последние матчи перед огромным испытанием, которое ждёт сборную Франции в ноябре. Я знаю, как много значит чемпионат мира в карьере футболиста. Так что через два месяца нас ждут куда более важные игры. Мы хотим, чтобы все ребята к этому моменту были здоровы, доступны и в хорошей форме», – приводит слова Дешама официальный сайт французской федерации футбола.



В группе 1 лиги B французы с двумя очками занимают последнее место. Они ни разу не победили в четырёх турах, дважды сыграв вничью и потерпев два поражения. У Австрии 4 очка, у Хорватии – 7, у Дании – 9.