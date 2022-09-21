Франция — Австрия. Пока есть Мбаппе, французам не страшен Арнаутович

22 сентября состоится матч 5-го тура Лиги наций Франция — Австрия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в качестве фаворита встречи выделяют хозяев: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39, а успех австрийцев оценён в 7.70. Заключить пари на ничью можно за 4.80.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Франция — Австрия 22 сентября 2022 года

Букмекеры считают, что встреча Франция — Австрия получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.14. Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 1.99. Заключить пари на то, что как минимум одна из сборных не сумеет отличиться, можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги наций Франция — Австрия (22.09.2022)

Матч 5-го тура Лиги наций Франция — Австрия состоится 22 сентября в Париже на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 21:45 мск. Сможет ли чемпион мира в родных стенах переиграть команду Ральфа Рангника и оттолкнуться ото дна турнирной таблицы? Разбираемся вместе.

За последние пять лет подопечные Дидье Дешама завоевали немало наград, в том числе выиграли ЧМ-2018. Кроме того, они победили в прошлом розыгрыше Лиги наций, переиграв в плей-офф Бельгию (3:2) и Испанию (2:1). После успешно пройденной квалификации на ЧМ-2022 французы сбавили обороты. За четыре тура Лиги наций — 2022/2023 они набрали лишь два очка. Чтобы сохранить место в Лиге А, нужно мобилизовать ресурсы и набрать в заключительных турах максимальное количество очков.

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Дидье Дешам варьирует схемы 4-2-3-1 и 3-4-1-2. Сборная Франции в Лиге наций владеет мячом в среднем 57,8% и проводит 35% игрового времени у штрафной соперников. Игроки выполняют по 14,5 удара, из которых 5,5 приходятся в створ ворот. Забили за четыре матча лишь три мяча. Для сравнения, в квалификации на чемпионат мира в Катаре при аналогичных показателях активности игры в атаке синие демонстрировали производительность в три раза выше — в среднем 2,25 гола за игру в отборе к ЧМ против 0,75 мяча в Лиге наций.



В грядущем матче французам не помогут Уго Льорис, Преснел Кимпембе, Ибраима Конате, Тео Эрнандес, Адриен Рабьо, Лука Динь, Лукас Эрнандес, Бубакар Камара, Н'Голо Канте, Кингсли Коман, Поль Погба, Антони Марсьяль и Карим Бензема. Сборная Франции обладает солидным кадровым потенциалом, и Дидье Дешам может с лёгкостью сформировать боеспособный состав.

Австрия в последнее время демонстрировала неоднозначные результаты. В квалификации на ЧМ-2022 она заняла лишь четвёртое место, но пробилась в плей-офф за счёт успешных выступлений в прошлом розыгрыше Лиги наций. В текущем розыгрыше в более конкурентной среде ситуация складывается не так гладко.

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После провала сборной в отборочном цикле ЧМ в Катаре, где она проиграла в полуфинале плей-офф сборной Уэльса (1:2), на тренерском мостике произошла ротация. Ральф Рангник сменил на посту Франко Фода. Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» взялся за повышение надёжности игры в обороне, постепенно перейдя на схему 4-4-2. Серьёзных сдвигов не произошло. В трёх последних матчах австрийцы пропустили пять голов.

Австрия владеет инициативой лишь 42,9% игрового времени и проводит 31% матча в обороне, а также 46% — в центре поля. Игроки эффективно действуют в защитном блоке, выполняя по 17,8 отбора и делая по 9,8 перехвата мяча (лучший и медианный показатели в Лиге А соответственно). Подводят тылы. Хайнц Линднер и Патрик Пенц отразили лишь 78,26% удара в створ ворот. Слабовато. Дела в атаке обстоят не так плохо. Подопечные Ральфа Рангника наносят по 11,3 выстрела (из них — 3,8 в цель) и забили уже пять голов.



Вне игры Валентино Лацаро, Саша Калайджич и Конрад Лаймер. Последние двое являются игроками стартовой обоймы. Потери весьма существенные, левый фланг ослаб, а на него приходится 32% атак команды.

Несмотря на эпидемию травм, сборная Франции должна добиваться максимального результата, чтобы остаться в Лиге А. Хозяева на порядок превосходят соперника в кадровом потенциале и обязаны реализовать фактор родных стен. При таких раскладах рекомендуем осторожную ставку на победу сборной Франции с форой (-1) за коэффициент 1.66.

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги наций Франция — Австрия 22 сентября 2022 года

Дидье Дешам не может рассчитывать на группу игроков стартового состава, но в обойме остаются ещё Оливье Жиру, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе и другие. Австрия в последних матчах сдала на фоне неудовлетворительной игры вратарей. Синие при поддержке родных трибун должны в полной мере реализовывать атакующий потенциал. Отсюда ставка на победу хозяев с форой (-1) за 1.66.



Ставка: победа Франции с форой (-1) за 1.66.

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