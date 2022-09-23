Леонченко: «Локомотив» стабильно работал в убыток на трансферах

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

«Не могу комментировать цифры и называть реальные. Действительно были потрачены серьёзные деньги на обновление состава. Большое количество (игроков) за год сменилось. Могу подчеркнуть, что, когда я посмотрел, какой был баланс по трансферам за три предыдущих сезона, он был отрицательным гораздо больше. То есть стабильно клуб покупал игроков гораздо дороже, продавал гораздо меньше. Работал в убыток.



По итогам этого летнего трансферного окна клуб сработал в ноль. То есть те футболисты, которые были приобретены, они были приобретены на те деньги, которые клуб заработал на трансферах. Что касается сумм трансферов, то они разбиты на три года, и, соответственно, на все эти трансферы деньги уже заложены. И важное, что удалось сделать за это время, — мы очень снизили фонд оплаты труда [игроков] и тренера по основной команде.

Если говорить в процентном отношении, то мы ввели жёсткий потолок зарплат. И сегодня максимальная зарплата в клубе минимум в два раза меньше, чем была у ведущих игроков на этот период. И это уже в перспективе трёх лет окупило потраченные деньги», — цитирует Леонченко «Матч ТВ».