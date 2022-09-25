Жюль Кунде может успеть восстановиться к матчу с «Реалом»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде, в настоящее время восстанавливающийся после травмы, может закончить этот процесс к матчу с мадридским «Реалом» в чемпионате Испании. Об этом сообщает AS.

Изначально предполагалось, что восстановление 23-летнего футболиста займёт около месяца и он сможет вернуться в строй лишь к концу октября. Однако, вернувшись в расположение «Барселоны», Кунде провёл дополнительные обследования, которые выявили у него разрыв двуглавой мышцы бедра. Основываясь на этом, медицинский штаб «Барселоны» считает, что он сможет выздороветь всего за три недели и при необходимости попадёт в заявку на матч с «Реалом», который состоится 16 октября.

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