Жюль Кунде может успеть восстановиться к матчу с «Реалом»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде, в настоящее время восстанавливающийся после травмы, может закончить этот процесс к матчу с мадридским «Реалом» в чемпионате Испании. Об этом сообщает AS.
Изначально предполагалось, что восстановление 23-летнего футболиста займёт около месяца и он сможет вернуться в строй лишь к концу октября. Однако, вернувшись в расположение «Барселоны», Кунде провёл дополнительные обследования, которые выявили у него разрыв двуглавой мышцы бедра. Основываясь на этом, медицинский штаб «Барселоны» считает, что он сможет выздороветь всего за три недели и при необходимости попадёт в заявку на матч с «Реалом», который состоится 16 октября.
Видеообзор. «Барселона» — «Эльче». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:
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