Защитник «Барселоны» Жюль Кунде обратился к болельщикам после полученной травмы

Защитник сборной Франции и «Барселоны» Жюль Кунде обратился к своим читателям в социальных сетях после полученной травмы в игре за национальную команду.

«Я работаю над тем, чтобы вернуться как можно скорее», — написал Кунде.

Ранее в «Барселоне» подтвердили, что 23-летний футболист получил травму двуглавой мышцы бедра левого подколенного сухожилия. О сроках восстановления французского защитника не сообщается.

В нынешнем сезоне Кунде в пяти матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.

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