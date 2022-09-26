«Страшные люди». Кокорин пошутил про девушек, которые сами покупают себе iPhone

31-летний российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин пошутил про девушек, которые сами покупают себе iPhone.

В соцсетях Кокорин опубликовал картинку с текстом: «Есть девушки, которые сами покупают себе iPhone. Страшные люди. Они способны на всё». Также Александр прикрепил к публикации смеющийся эмодзи.

Напомним, за «Арис» россиянин выступает на правах аренды. Недавно Кокорин забил свой первый гол в официальном матче впервые за 655 дней. Позже Александр также оформил дубль в товарищеском матче за команду из Лимасола.

Права на Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине». Его арендное соглашение с «Арисом» рассчитано до 30 июня 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Александра в € 800 тыс.

Видео первого гола Кокорина за 655 дней: