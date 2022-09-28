Педриньо — первый футболист за 26 лет, оформивший покер в Кубке России
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Нападающий московского «Локомотива» Педриньо забил четыре мяча в ворота «Химок» в матче группового этапа Кубка России, став первым игроком за 26 лет, который смог оформить покер в этом турнире. Последним, кому удавалось подобное, был футболист «Амкара» Константин Парамонов, однако было это в 1996 году.
Педриньо дважды отличился в первом тайме и столько же мячей положил во втором отрезке матча. Причём трижды бразильцу ассистировал российский полузащитник Антон Миранчук. Ещё один раз ворота «Химок» поразил Вильсон Изидор.
«Локомотив» разгромил соперника — 5:0. Московская команда набрала пять очков после трёх туров Кубка России и заняла промежуточное первое место в турнирной таблице. «Химки» с одним баллом замыкают группу.
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