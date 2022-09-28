Джорджевич: был пару месяцев в Дании — сразу захотелось вернуться обратно в Россию

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич после матча 3-го тура Фонбет Кубка России, в котором его команда потерпела поражение от ЦСКА со счётом 1:2, рассказал, почему решил вернуться в Россию.

«Скучал, поэтому и вернулся. Уехал из России, чтобы попробовать что-то новое. Был пару месяцев в Дании — сразу захотелось вернуться обратно. Удалось — теперь работаю», — передаёт слова Джорджевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в составе армейцев отличились Константин Кучаев и Фёдор Чалов, а за «Сочи» гол забил Владислав Сарвели. Следующие встречи команды проведут в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится на этой неделе. Московскому ЦСКА предстоит встретиться с «Химками» на их поле, а «Сочи» отправится в гости к «Оренбургу». Оба матча пройдут в субботу, 1 октября.