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Адиев: никогда не осужу спортсмена, желающего уехать из России и сменить гражданство

Адиев: никогда не осужу спортсмена, желающего уехать из России и сменить гражданство
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Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев оценил отстранение России от международных соревнований.

«Не считаю, что это справедливо. Есть политическая подоплёка, и все мы её понимаем. Но я всегда считал и буду считать, что спортсмены не виноваты и не несут ответственности за то, что происходит в политике. У спортсмена очень короткий век, и он с детства, всю жизнь идёт к какой-то цели. А теперь получается, что его лишают этой возможности из-за каких-то политических моментов, в которых он в 99 процентах случаев даже не разбирается. Для любого спортсмена это большое разочарование и трагедия. Поэтому я никогда не буду осуждать спортсмена, если он захочет уехать из страны, сменить гражданство и попытаться добиться цели в другом месте. Я как спортсмен его понимаю», — сказал Адиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.

Полное интервью с Магомедом Адиевым читайте на «Чемпионате».

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