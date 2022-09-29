«Из России едет много людей, просят пристроить». Наш тренер в Казахстане покорил Европу

Согласитесь, приятно, когда даже в условиях изоляции есть кем гордиться за границей. Именно такие эмоции вызывает Магомед Адиев — российский тренер, который меньше чем за полгода превратил сборную Казахстана из аутсайдера в победителя группы Лиги наций. В интервью «Чемпионату» Адиев ответил на все актуальные вопросы.

«До вчерашнего дня ещё не было осознания, что сделал что-то особенное»

— Казахстан вышел в Лигу B. Какие у вас эмоции?

— Когда осознаёшь, что сделал своё дело хорошо, настроение соответствующее. До вчерашнего дня ещё не было осознания, что сделал что-то особенное. Но чем дальше от игры, тем больше проявляется чувство, что мы как тренерский штаб выполнили свою работу правильно и профессионально.

— С кем бы хотели сыграть в Лиге B?

— Мысли не только о Лиге наций, но и об отборе — 9-го числа (9 октября. — Прим. «Чемпионата») будет жеребьёвка. Мы, когда сидели с директором сборных и президентом федерации, размышляли на этот счёт. Я сказал: «Хотел бы сыграть с англичанами или португальцами. Не знаю почему, но мне кажется, что они в группу нам попадутся. Я буду очень этому рад». Они на меня посмотрели и спрашивают: «Почему?». А я говорю: «Хотелось бы на «Уэмбли» сыграть». Не знаю, что из этого получится, но есть желание, чтобы нам попались большие сборные.



— Как прошла ваша встреча с президентом федерации?

— Переговоры по продлению контракта идут. Федерация сделала предложение, я пока взял время на раздумье. Я бы не хотел сейчас торопиться с быстрыми подписаниями контрактов, потому что есть время подумать и принять более взвешенное и правильное решение для своей карьеры.

Магомед Адиев Фото: kff.kz

— Вы настроены остаться?

— У меня точного решения нет, всё возможно. Конечно, мне хочется больших вызовов, я к ним готов. Ко мне есть интерес со стороны некоторых клубов, поэтому возможно, что я вернусь к клубной работе. Время у меня ещё есть.



— Из каких стран?

— Клубы называть не хотел бы, но могу сказать, что заинтересованность проявляют ряд российских клубов. Есть и контакты с зарубежными клубами с Востока.



— Вы в сборной ровно пять месяцев. Это немного, но вы уже добились успеха. Ждали таких результатов, когда приходили?

— Я буду неискренен, если скажу, что ждал таких результатов. Конечно, это не так. Я немного другого формата человек и тренер. Приходя в команду, я не ставлю задач занять какое-то место. Задача, которую я себе ставлю, — сделать конкурентоспособную команду, чтобы она могла противостоять любому сопернику и дома, и на выезде. При подписании контракта я руководителям всегда говорю: «Не знаю, приведёт ли моя работа к успеху, но стыдно вам за команду не будет». Это мой главный аргумент. Главное — делать свою работу профессионально и искренне, а потом смотреть, к чему это приведёт. Сейчас итогом стало первое место, и я счастлив. На протяжении своей тренерской карьеры я обычно боролся за выживание, какие бы команды ни были. Возможностей претендовать на большее, да и таких бюджетов, чтобы бороться за первое место, у меня не было. А тут представилась возможность — и я с первого раза выиграл группу. Я безумно рад.



— Ещё год назад у сборной Казахстана всё было ужасно. Ни одной победы в отборе к чемпионату мира, 0:8 от Франции. У вас есть объяснение, за счёт чего всё настолько сильно поменялось?

— Самый главный успех нашей команды в том, что тренерский штаб нашёл ключ к раздевалке. Нам удалось сплотить ребят, объединить идеей. Парни поверили в нас, а мы постарались добавить им ментальности, потому что эти футболисты не отличаются от прежнего созыва — исключения есть, но костяк тот же. Мы просто дали им понимание, что они могут и что нет непреодолимых соперников на нашем пути.

— То есть, когда вы пришли, у команды была неуверенность?

— Не то что у команды — у всей страны. Когда я только приступал к работе, на пресс-конференции журналисты два раза задали вопрос: «Вы понимаете, какую слабую сборную возглавили?». На что я сказал: «Как вы можете так говорить о своей сборной? Так не должно быть». И у футболистов, и у болельщиков в психологии был такой момент, что никого эта сборная обыграть не может. В этом плане была проделана большая работа. Если в вас не верят болельщики — никаких проблем, мы должны сами в себя верить. Вот главный посыл.

«Ещё месяца два назад ребятам было интересно уехать в Россию. Сейчас ситуация поменялась»

— Ощущаете ли какое-то давление в Казахстане? Учитывая, что вы из России.

— Никакого давления нет, я себя здесь ощущаю комфортно.



— Болельщики узнают на улице? Насколько часто?

— Сейчас, понятное дело, очень часто. Куда бы ни вышел, люди подходят и говорят спасибо. И я тоже очень благодарен им за такую теплоту. Меня это вдохновляет.



— Вам комфортно, когда так подходят? Или вы более закрытый человек?

— Я не люблю большое внимание к своей персоне, но мне приятно. Если человеку хочется, я никогда не откажу ему в разговоре или фотографии. Но больше люблю оставаться незамеченным.



— А если сравнивать работу в клубе и сборной? Что нового?

— Тренерский подход по большому счёту остался тем же. Я для себя вывел такую формулу работы в сборной: у тебя должен быть вкус. Это главное отличие. Когда идёшь в кино или спортзал – одеваешься по-разному. Так же и с футболистами. Должен быть определённый вкус, чтобы попасть в того игрока, который выйдет и с листа сыграет, потому что есть всего неделя на подготовку к двум-трём матчам. Ничего натренировать в сборной нельзя, но можно подобрать футболистов, провести разговор в плане психологии и настроя.

Сборная Казахстана Фото: kff.kz

— Кто из игроков нынешней сборной Казахстана мог бы уехать в Европу?

— К ребятам есть определённый интерес. Клубы звонят, среди них много российских. Речь о молодых ребятах и дебютантах сборной. Фамилии называть не хотелось бы, но интерес есть. У нас в команде играют несколько интересных парней, которые при своём подходе, может быть, уже с нового года поменяют чемпионат. Такие разговоры ведутся, я знаю.

— И они готовы ехать в Россию?

— Понятно, что в России частичная мобилизация и нервозность, поэтому на данный момент — не знаю, готовы ли игроки туда ехать. Но до этого, ещё месяца два назад, ребятам это было интересно. Сейчас ситуация поменялась, так что это будет личный выбор каждого.



— Какие перспективы у сборной Казахстана? На что способна эта команда?

— Здесь надо правильно оценить и понять возможности сборной — это был потолок нынешнего состава или он может сделать ещё больше? Нам тренерским штабом надо оценить и принять правильное решение. Возможно, перед отборочными матчами нужно провести «переорганизацию», добавить других людей и перезагрузить команду. К тому же надо понять, будет у команды другой тренер или всё ещё я. Над этими стратегическими решениями ещё нужно подумать.



— Верите, что попадёте на Евро-2024? Какие шансы?

— Учитывая, что мы заняли первое место в группе Лиги наций и поучаствуем в розыгрыше путёвки, почему бы и нет? Будет непросто, но просто ничего не бывает, тем более когда речь о выходе на чемпионат Европы. Шансы есть, но это будет только в 2024 году, поэтому оценивать можно будет, исходя из состава, который будет ближе к делу. Там можно будет правильные выводы о потенциале сделать, а сейчас это немного обтекаемо. Опять же, предстоит принять решение, стоит ли продолжать играть этим составом или омолодить его, чтобы к 2024-му он подошёл более опытным.

«Было очень тяжело уговорить себя вернуться в Казахстан. Говорил себе: «Не поеду, не поеду»

— Вы в Казахстане с прошлого года, до сборной работали в карагандинском «Шахтёре». Каково там жить? Что удивляет?

— Я бы не сказал, что есть какое-то удивление. В Казахстане есть определённый уклад жизни, и он отличается от того, что в России. Но я родился и вырос на Кавказе, и Казахстан, особенно Южный, напоминает мне родной Дагестан. Здесь масса переплетений, так что в этом плане у меня никаких проблем нет.



— А какие-то изменения после жизни в России замечаете?

— Когда ещё был футболистом, полгода играл за «Женис» из Астаны – после этого почти 20 лет не был в Казахстане. У меня после того периода сохранились ассоциации, и мне, честно сказать, было очень тяжело уговорить себя вернуться сюда работать. Первые три-четыре дня было отрицание — говорил себе: «Не поеду, не поеду». А потом успокоился и понял, что нет смысла ждать. Неизвестно, сколько это продлится, а тут есть конкретное предложение, люди хотят определённые задачи решить, плюс для меня это новый тренерский опыт. В итоге я всё-таки согласился, хотя было очень тяжело. А когда приехал, впечатлился новыми преобразованиями в Казахстане. Понял, что за эти 20 лет страна сделала существенный шаг вперёд. Та же Астана, которую я помню, теперь совершенно другой город.



— Раньше было намного хуже?

— Да, хуже. Мы могли сутками добираться на выезд. Страна большая, и приходилось на автобусе или поезде долго ехать, потому что самолёты летали не везде. Когда приезжали, было уже не до каких-то игр. Инфраструктура, проживание, логистика, гостиницы — везде были большие изъяны. А сейчас видно, что в этом всём Казахстан очень сильно прибавил. Нет никаких проблем добраться до любого города, гостиницы везде комфортные. Единственное – есть пробел в плане стадионов. В Казахстане любят футбол, и хочется, чтобы стадионы соответствовали. Надеюсь, с новым президентом федерации Барменкуловым эта проблема будет решена. Я знаю его видение, и он собирается этому большое внимание уделять.

— Знакомых из России в Казахстане сильно больше стало за последнее время?

— Да, из России едет много людей. Просят работу найти, помочь устроиться. И это касается не только футбола, а разных видов спорта — дзюдо, теннис, ММА. Звонят и говорят: «Магомед, есть ли выход? Можешь ли поговорить?». У меня есть знакомства и возможности, поэтому пытаюсь людям помочь. Не понаслышке знаю, что такое СВО (в оригинале использовано другое слово. — Прим. «Чемпионата») — сам через это проходил и понимаю простых людей. Но давайте не будем об этом.



— Переход Алипа в «Зенит» в начале года многих удивил. Каков потенциал этого игрока?

— Вы правы, в России Алипа мало кто знал. Он молодой парень, который только в том году начал при Бердыеве становиться игроком основы. Еврокубковые матчи его закалили, и я считаю, что у него хороший потенциал. Для центрального защитника Алип довольно быстрый и очень уверенно чувствует себя при игре один в один, выигрывает эти единоборства. У него есть качества. Понятно, что в «Зените» ему сложно, учитывая, что есть Родригао и Ловрен. Тренер делает ставку на них, а Алип не получает той игровой практики, которую сам бы хотел. Но я не считаю, что это ошибка «Зенита». Потенциал у Алипа есть, и если не в «Зените», то в другом российском клубе он может играть.



— А Зайнутдинов? Были слухи про «Аталанту». Потянул бы?

— Баха действительно по-своему уникальный игрок. Это футболист Лобановского, который любил в своё время тех, кто может без проблем закрывать разные позиции. В том киевском «Динамо» Лобановского Зайнутдинов бы играл. Это уникальные возможности — куда человека ни поставь, он ниже определённого уровня не играет. Не знаю, насколько серьёзны слухи про «Аталанту», но Баха — тренерский игрок, и многие тренеры хотели бы в своей команде видеть именно такого футболиста.

Бактиёр Зайнутдинов Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Каковы главные особенности футбола в Казахстане?

— Очень вязкая игра со множеством единоборств, сильно ориентированная на оборону. Не пропустить гол, игра на результат. Поэтому командам сложно пройти дистанцию без срывов. Этот чемпионат показывает, что любая команда может в любой момент потерять очки.



— А главные проблемы?

— Отсутствие футбольной инфраструктуры, хороших стадионов. Даже телевизионная картинка тяжело воспринимается. По большому счёту всего три-четыре стадиона соответствуют стандартам, а в остальных городах это сильно проседает. Только у «Кайрата» есть своя база – в этом плане тоже надо прибавлять. А так, в Казахстане любят футбол и ходят на него. Думаю, с улучшением стадионов людей на трибунах стало бы больше.



— Деспотович рассказывал дикие истории про Казахстан. Якобы, чтобы прервать неудачную серию, на поле резали барана. Вы с подобными случаями сталкивались?

— С Деспотовичем я не работал, но наслышан, что он довольно специфический парень, который многое может рассказать (смеётся). Такого, как в истории Джордже, нет. Раньше подобное и на Кавказе происходило, у мусульман есть жертвоприношение. Понятно, что сейчас от этого отходят, чтобы на поле такого не было. Люди поняли, что ничего не изменится, если ты сделаешь это именно на поле. Опять же, я с Кавказа, поэтому мне ничего глаз не режет. Был бы из Европы — удивлялся бы.

— Насколько футбол вообще популярен в Казахстане?

— Здесь любят футбол, интересуются им. Домашние матчи сборной сейчас собирали полный стадион. Весь Казахстан, можно сказать, был на одном дыхании с командой. Куда бы ты ни зашёл, все только об этом и говорят. Но когда были неудовлетворительные результаты, сборную много критиковали. Сейчас люди немного поменялись и поняли, что их сборная может добиваться успеха.

«Скорейшего возвращения российского спорта в Европу я не вижу. Положение только усугубляется»

— Смотрели матч России с Киргизией?

— К сожалению, не удалось. У нас был перелёт, поэтому возможности посмотреть не было. Читал, что сборную много критиковали за игру.



— Как считаете, насколько реален матч между Россией и Казахстаном?

— Знаю, что определённые контакты были, просто федерации не сошлись в датах. А так, и молодёжные сборные сейчас играли, и юношеские. Насколько понимаю, никаких проблем между федерациями нет.



— Вам как тренеру такая игра интересна?

— Мне интересен любой матч с сильным соперником. У России крепкая сборная с качественными футболистами. Если бы такой матч состоялся, почему нет? Я был бы не против.

Играют молодёжные сборные России и Казахстана Фото: kff.kz

— Такой матч был бы для вас принципиальным?

— Нет, такого не может быть. Поверьте, победить хочется всегда — неважно, в какой ты команде и что за соперник. Если это будет сборная России, мне так же захочется, чтобы моя команда выиграла. Но какой-то подоплёки здесь нет. Наверное, она была, когда я играл в футбол и был более молодым и горячим. Хотелось доказать, что со мной неправильно поступили. Однако с возрастом все обиды на людей, которые, на мой взгляд, на каком-то этапе поступили со мной неправильно, я отпустил.



— Хотели бы в будущем возглавить сборную России?

— Я такими категориями не мыслю. Понятно, что в сборной России сильные футболисты. Благодаря работе в Казахстане я знаю, какая это ответственность и привилегия — быть тренером сборной, представлять свою страну. Конечно, мне это было бы интересно. Но ждать или мечтать об этом я не буду. Если когда-нибудь это произойдёт, то с большим удовольствием рассмотрю вопрос, и для меня это будет честь. А если не произойдёт — поверьте, менее счастливым от этого не стану.



— Как думаете, когда Россия сможет вернуться в международный спорт?

— Мне было понятно, что Россию не допустят до жеребьёвки Евро. Пока положение только усугубляется, и я не знаю, насколько оно ещё усугубится. К сожалению, скорейшего возвращения России в Европу я не вижу.



— Справедливо ли такое отстранение?

— Не считаю, что это справедливо. Есть политическая подоплёка, и все мы её понимаем. Но я всегда считал и буду считать, что спортсмены не виноваты и не несут ответственности за то, что происходит в политике. У спортсмена очень короткий век, и он с детства всю жизнь идёт к какой-то цели. А теперь получается, что его лишают этой возможности из-за каких-то политических моментов, в которых он в 99 процентах случаев даже не разбирается. Для любого спортсмена это большое разочарование и трагедия. Поэтому я никогда не буду осуждать спортсмена, если он захочет уехать из страны, сменить гражданство и попытаться достичь цели в другом месте. Я как спортсмен его понимаю.

— Баринов признался, что мысли не о футболе. Вам новости из России не мешают работать?

— Я от себя отрезал политические моменты и никогда не был в них вовлечён. Но сейчас хочешь или не хочешь, а в голову это приходит. Я не смотрю и не читаю новости, потому что понимаю, что это будет мешать моей концентрации. Хотя, опять же, люди звонят и делятся своим состоянием. И я вижу, как сильно они переживают по этому поводу. В итоге все эти вещи впадают в голову, и ты пытаешься их убирать, абстрагироваться и концентрироваться на предстоящих матчах. А того же Баринова я понимаю — мне ещё можно не смотреть телевизор, а он в стране и каждый день с этим сталкивается. На фоне таких новостей не только у Баринова, но и у других игроков мысли будут далеки от футбола.

«Надо работать там, где ты интересен, а не пытаться через связи залезть, как у некоторых это принято»

— В российском футболе сейчас непростые времена. Каким видите его будущее? За счёт чего можно не рухнуть на дно в условиях изоляции?

— Думаю, надо прекратить истерию, которая, например, была после матча сборной. Я его не смотрел, и, может, она и играла плохо, но надо абстрагироваться от этих вещей. Мы должны просто принять ту непростую ситуацию, которая в данный момент происходит с российским спортом и, в частности, с футболом. Уделить внимание своим воспитанникам, тренерам и работать на перспективу. Всё рано или поздно заканчивается в этой жизни, и эти сложности тоже закончатся. И когда это случится, мы должны быть готовы к чему-то большему. Понятно, что на первых порах отношение к российским спортсменам будет другим, но только правильным поведением и победами мы сможем вернуться на то место, которого российский спорт заслуживает.



— Как вы относитесь к Fan ID и бойкоту фанатов в России?

— Моё личное мнение: я ничего зазорного в Fan ID не вижу. Если надо пройти — нет проблем. Я и пытался его получить, когда был в Москве, чтобы меня пустили на стадион. Но мне сказали, что пока можно без него. С другой стороны, болельщики — люди, ради которых мы играем в футбол. И если они так рьяно протестуют, то государство могло бы и пойти на определённые уступки. Эти моменты надо решать, договариваться, чтобы людей вернуть на футбол. Это действительно важно, и видеть футбол без болельщиков не хочется.

— Согласны, что в нынешней ситуации футбол должен стать способом забыть о проблемах, а Fan ID этому только мешает?

— Конечно, футбол однозначно помог бы. На стадионах столько камер! Если человек что-то натворил, его без проблем можно найти. Поэтому я не понимаю, почему решение по Fan ID такое категоричное.



— Вы можете себе представить подобную ситуацию в Казахстане?

— Сейчас в Казахстане такого нет, и я даже разговоров на этот счёт не слышал.



— Писали, что вас звали в «Ахмат» после отставки Талалаева. Клуб действительно с вами связывался? Были ли переговоры?

— Давайте немного окунёмся в прошлое. Каждый раз, когда в «Ахмате» убирают тренера, всплывает моя фамилия. Это будет всегда, потому что мы с этим клубом не посторонние, а, можно сказать, родные. Поэтому наше сотрудничество всегда будет интересно и мне, и «Ахмату». Просто есть ряд дел, которые нельзя просто так бросить, развернуться и уйти. В очередной раз сложилось так, что наше совместное время с «Ахматом» не пришло. Посмотрим, что будет в дальнейшем.

Магомед Адиев в «Ахмате» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— По вашим словам понятно, что к вам действительно обращались. Тяжело ли было отказать «Ахмату»?

— Может, дело в возрасте, но мне уже ничто не даётся тяжело. Я ситуацию воспринимаю такой, какая она есть. Для меня важно свою жизнь и тренерский путь пройти прямо. Всегда есть нюансы, и невозможно быть хорошим для всех. Но я должен быть честен перед всевышним и перед собой — для меня это главный критерий. Сложности не возникают, когда надо сказать кому-то да или нет. Я считаю, что на данном этапе правильно сделать так. Мы постоянно на связи со спортивным директором, разговариваем о многих вещах. Знаю, что они искренне переживают за меня и желают удачи, я также переживаю за «Ахмат». А дружеские диалоги продолжаются.

— В будущем готовы рассматривать варианты работы в РПЛ?

— Да, конечно. На определённом этапе я не был интересен клубам РПЛ, поэтому выбрал Казахстан. Я всегда исхожу из принципа, что надо работать там, где ты интересен, а не пытаться через какие-то связи куда-то залезть, чтобы за тебя замолвили слово, как у некоторых это принято. Я этим никогда не занимался и надеюсь, что меня всевышний сохранит на том же направлении. Если будет предложение, я сяду и рассмотрю его. Не будет — опять же, как и в случае со сборной, меня это не разочарует.

— «Зенит» доминирует в РПЛ. Это идёт во вред чемпионату?

— Здесь можно по-разному смотреть. С одной стороны, можно сказать, что пропадает спортивный интерес. С другой стороны — что мешает другим клубам, у которых есть амбиции и бюджеты, взять таких же качественных иностранцев и быть конкурентоспособными? У «Зенита» и раньше качество преобладало по сравнению с другими, а сейчас этот разрыв только увеличился. Так что с ним сейчас будет сложно конкурировать.

— «Анжи» больше нет. Поддерживаете связь с кем-то из тех, с кем работали в клубе?

— Меня после выхода Казахстана в Лигу B очень много поздравляли. Президент клуба Осман Гаирбекович Кадиев пожелал удачи и сказал, что следит за нашими матчами. Футболисты, администраторы, пресс-атташе — много кто поздравил. В этом плане я всегда буду благодарен и «Анжи», и дагестанскому футболу. Когда меня назначали, они и на сайтах своих желали удачи.

— Не скучаете по работе в «Анжи»?

— Это клуб, который дал мне первую возможность себя реализовать — и как футболисту, и как тренеру. Сначала я приехал и начал там на более высоком уровне играть. Потом я в «Анжи» дебютировал в РПЛ в качестве главного тренера. Конечно, симпатия к этому клубу у меня будет всегда. А так, у меня есть ответственная работа в сборной Казахстана, так что времени на скучания у меня нет. Надо сделать дело так, чтобы, когда настанет момент уйти, люди не плевали мне в спину, а сказали: «Да, этот парень оставил хороший след. Мы ему желаем в дальнейшем удачи». Это будет самая большая благодарность.

— Представим, что «Анжи» через какое-то время возродится и вернётся в РПЛ. У вас нет фантазии, что вы с этой командой ещё поработаете в таких условиях?

— Будет возможность — рассмотрю такой вариант. Конечно, если среди тех, кто сделал предложение, будет «Анжи», мои внутренние и человеческие симпатии будут на стороне этого клуба.