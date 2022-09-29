Семак: не считаю, что у нас играют только Малком и Вендел
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своих подопечных от московского «Спартака» со счётом 0:3 в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.
«Не считаю, что у нас играют только Малком и Вендел. У нас командная игра, равномерно распределяются игровые действия. Большая часть сегодня сыграла ниже своих возможностей.
Меня устраивает команда, игроки, которые у нас есть. Сергеев и Кассьерра нас устраивают. Хотелось бы, чтобы забивали больше. Но голы придут», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.
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