Вы тоже не верите своим глазам?! «Спартак» просто смял «Зенит» в Москве!

«Спартак» прервал чёрную серию в матчах с «Зенитом», победив петербургскую команду впервые за пять лет.

Сергей Семак, в отличие от предыдущих матчей в Кубке России, выставил близкий к оптимальному состав. Отсутствовали только дисквалифицированный Клаудиньо и игравший меньше двух дней назад за Колумбию Барриос. Ещё два сборника остались в запасе – Ловрен и Мостовой. У «Спартака» из тех, кто выходил в последнем матче чемпионата с «Локомотивом», не попали в основу Селихов, Денисов, Пруцев и Николсон. Ямаец тоже только вернулся из национальной команды, поэтому Гильермо Абаскаль, конечно же, не стал повторять эксперимент с тройкой форвардов.

Абаскаль попытался преподнести тактический сюрприз Семаку. «Спартак» перешёл на схему 3-5-2, при этом на позиции правого защитника неожиданно появился Леон Классен. Красно-белые максимально затруднили «Зениту» розыгрыш мяча, отрезками очень неплохо прессинговали. Чемпионы России вынуждены были искать пространство на флангах либо использовать забросы за спины защитников на центрфорварда Сергеева. Такого преимущества, как в последнем «дерби двух столиц» в РПЛ, у сине-бело-голубых не было.

Основной в кубковом турнире голкипер «Зенита» Иван имел достаточно работы и доказывал, что действительно готов стать «первым номером» команды. Бразилец вытащил удар Промеса под перекладину, когда Чистяков не сблизился вовремя с голландцем и не помешал ему пробить издали, а в середине первого тайма вообще совершил суперсейв. Остановил удар Игнатова с нескольких метров в упор. «Спартак» чудом не забил! Помимо того, у красно-белых были неплохие стандарты – хозяева выигрывали первое касание, и это создавало напряжение.

Радовало, что игра проходила на достаточно высоких скоростях, как будто это был ключевой матч чемпионата. Судья Виталий Мешков не портил футбол лишними свистками, давал бороться. Наказывал за явную грубость, как, например, фол Соболева, который опять не справился с собственной агрессией и ударил по ноге Мантуана, потеряв мяч. Фолы Промеса и Малкома. Откровенно «поплыл» Мешков, пожалуй, только в эпизоде с нарушением Хлусевича на Венделе. Спартаковец заслуживал предупреждения за срыв контратаки, а в итоге жёлтые карточки получили сам Вендел и находившийся на скамейке Ловрен – за споры с арбитром.

По статистике «Спартак» был чуть острее до перерыва: удары – 5:4 (в створ – 3:2). У «Зенита», помимо Ивана, выделялся настроем на игру и другой арендованный у «Коринтианса» и имеющий пока статус запасного бразилец – Мантуан. С его участием петербуржцы организовали не менее трёх опасных моментов у ворот Максименко. Лучший шанс был в концовке тайма, когда сине-бело-голубые захватили преимущество, но Кузяев после паса бразильца зарядил в штангу.

В дебюте второго тайма «Спартак» тоже был агрессивнее. Показалось, что некоторые зенитовцы не добегали в прессинге, и поэтому красно-белые получали свободное пространство. Тем не менее в эти минуты ближе к голу оказалась команда Семака, когда у сине-бело-голубых снова прошёл заброс за спины защитников. Какую же потрясающую обработку показал Малком, укротив мяч одним касанием! Но с реализацией моментов у бразильской звезды РПЛ похуже, чем с такими трюками. Ещё в паре-тройке эпизодов атаки «Зенита» прерывал Хлусевич, впечатляющий своей физической подготовкой.

Когда чемпион вроде бы посадил обладателя Кубка на его половину, завладев мячом и территорией, «Спартак» нашёл в себе силы вернуться и поддавить «Зенит» позиционными атаками. В открытом футболе игра шла «на три результата». Каждый переход мяча таил в себе реальную опасность, ведь игроки уставали и оставляли больше свободного пространства. Может, тренерам не всё нравилось, а что-то вообще раздражало, зато болельщики такой футбол любят. И на 78-й минуте случился гол! Родригао ошибся на ровном месте, и Денисов тут же доставил мяч Промесу. Тут и Иван не имел шансов спасти «Зенит».

Финальный штурм у сине-бело-голубых не получился. Ужасно вышел на замену Кассьерра, сделавший несколько неточных передач в перспективных атаках. А на 86-й минуте красно-белые разыграли потрясающую, по-настоящему спартаковскую комбинацию, и Соболев забил из-под Алипа.

Невероятно, но в компенсированное время «Спартак» превратил свою победу в крупную. Всё началось с отбора Рассказова, а Николсон и Промес разорвали оборону сине-бело-голубых.

«Спартак» – король Кубка России. Команда Абаскаля лидирует в группе с девятью очками, а петербуржцы всего лишь на третьем месте и рискуют вылететь уже после группового этапа.