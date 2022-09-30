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Титов: в «Спартаке» одинаково платили и за «Штурм», и за «Реал»

Титов: в «Спартаке» одинаково платили и за «Штурм», и за «Реал»
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Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов рассказал, как премировали команду в конце 1990-х за победы в еврокубках.

«Я никогда не ранжировал победы. Приятно, когда болельщики подходят и начинают перечислять. Мы же для них играли. Но, конечно, победа над «Реалом» в 1998-м — одна из самых ярких, однозначно. Такие матчи люди обсуждают неделями. Производительность труда на предприятиях вырастает вдвое — это доказанный факт. А для нас всё прошло буднично. После матча в раздевалку с поздравлениями пришёл Черномырдин (с 1993 по 1998 год – председатель правительства РФ. — Прим. «Чемпионата»). Заходили ещё какие-то политики — на «Спартаке» тогда много людей высокого ранга бывало. Похлопали, посмеялись — и разбежались.

Отмечать некогда было: на следующий день собирались в Тарасовке — готовиться к очередному матчу. Играли-то через два дня на третий. Премиальные? А они в Лиге чемпионов у «Спартака» всегда одинаковые были — хоть за «Штурм», хоть за «Реал». $ 5 тыс. за победу. «Газпрома», увы, у нас не было. А «Лукойла» — ещё не было. Клуб сам зарабатывал и сам платил», — сказал Титов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«У нас не было ни «Газпрома», ни «Лукойла». Как «Спартак» грохнул лучший клуб Европы «У нас не было ни «Газпрома», ни «Лукойла». Как «Спартак» грохнул лучший клуб Европы
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