Титов: в «Спартаке» одинаково платили и за «Штурм», и за «Реал»

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов рассказал, как премировали команду в конце 1990-х за победы в еврокубках.



«Я никогда не ранжировал победы. Приятно, когда болельщики подходят и начинают перечислять. Мы же для них играли. Но, конечно, победа над «Реалом» в 1998-м — одна из самых ярких, однозначно. Такие матчи люди обсуждают неделями. Производительность труда на предприятиях вырастает вдвое — это доказанный факт. А для нас всё прошло буднично. После матча в раздевалку с поздравлениями пришёл Черномырдин (с 1993 по 1998 год – председатель правительства РФ. — Прим. «Чемпионата»). Заходили ещё какие-то политики — на «Спартаке» тогда много людей высокого ранга бывало. Похлопали, посмеялись — и разбежались.



Отмечать некогда было: на следующий день собирались в Тарасовке — готовиться к очередному матчу. Играли-то через два дня на третий. Премиальные? А они в Лиге чемпионов у «Спартака» всегда одинаковые были — хоть за «Штурм», хоть за «Реал». $ 5 тыс. за победу. «Газпрома», увы, у нас не было. А «Лукойла» — ещё не было. Клуб сам зарабатывал и сам платил», — сказал Титов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.