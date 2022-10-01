«Увольняйте Лёню из клуба!» Болельщики «Рубина» — на матче с тульским «Арсеналом»
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Болельщики казанского «Рубина» потребовали отставки главного тренера клуба Леонида Слуцкого во время матча Мелбет Первой лиги с тульским «Арсеналом» (1:2).
«Увольняйте Лёню из клуба!» – скандировали болельщики на фан-секторе.
Как сообщает телеграм-канал «Инсайдлар», на пресс-конференции после матча Слуцкий заявил, что фанаты имеют право на подобную реакцию.
«Рубин» в настоящий момент занимает шестое место в Первой лиге, набрав 19 очков после 12 проведённых встреч. В следующей игре казанский клуб встретится в гостях со «СКА-Хабаровск». Матч состоится в субботу, 8 октября.
Напомним, казанцы покинули Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2021/2022, заняв предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.
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