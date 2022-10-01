«Очень плохой день». Циннбауэр — о поражении «Локомотива» в матче с «Уралом»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр после поражения от «Урала» со счётом 2:4 в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) прокомментировал итоги после матча.
«Очень плохой день для нас. Не только результат неудовлетворительный, но и выступление команды. Удаление Ненахова выбило нас из игрового ритма. Но, даже оставшись в меньшинстве, мы могли забить гол и сделать счёт 1:1. Но тут вопрос в том, как команда должна реагировать на ту или иную ситуацию. К сожалению, команда не смогла правильно отреагировать на удаление», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
После проведённой встречи «Урал» в турнирной таблице занимает предпоследнее место с семью очками. «Локомотив», набравший девять очков, идёт на 12-й позиции. В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко встретятся с «Химками», а железнодорожники сыграют с «Сочи».
- 1 октября 2022
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