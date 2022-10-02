Тен Хаг объяснил, почему не выпустил Роналду в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал решение оставить форварда команды Криштиану Роналду в запасе во время матча АПЛ с «Манчестер Сити». Встреча команд закончилась победой «горожан» со счётом 6:3.



Роналду начал игру на скамейке запасных. Но даже во втором тайме он не появился на поле. После первого тайма «Сити» вёл со счётом 4:0.



«Я принял это решение из уважения к большой карьере Криштиану. К тому же я смог выпустить Марсьяля, ему тоже нужно игровое время. Но я не хотел бы указывать на своё решение в таком ключе», — сказал тен Хаг на пресс-конференции.

После этой встречи «Манчестер Сити» набрал 20 очков и укрепился на третьей строчке турнирной таблицы. «Манчестер Юнайтед» остаётся на шестом месте, в активе команды 12 набранных очков.

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