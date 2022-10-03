Баженов: «Спартак» переломил матч с «Пари НН» за счёт Литвинова, он добавил солидности

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал победу красно-белых в матче 11-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1). По его мнению, ключевую роль в матче сыграл выход на поле Руслана Литвинова.
«За счёт чего «Спартаку» удалось переломить игру? Сделали замены, Литвинов вышел, добавил солидности и правильных действий как в обороне, так и в атаке. Давление переросло от количества в качество. Нужны были нестандартные действия. В начале матча пробовали разные варианты, и фланги задействовали, но не получалось – ребята из «Нижнего» снимали верх, организованно действовали. У «Спартака» не было очень много моментов, это заслуга «Пари НН». Было несколько шансов, они их использовали, и то моменты не были стопроцентными. Игроки выжали максимум в моменте.
«Пари НН» на контратаках могли перевернуть матч, при счёте 1:0 попали в каркас ворот. Если бы забили… Но так бывает в футболе, у них очень грамотная тактика была. Поздравляю «Спартак» с победой, а «Нижний Новгород» – с такой хорошей командой», – сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 3 октября 2022
-
15:50
-
15:33
-
15:26
-
15:25
-
15:20
-
15:15
-
15:01
-
15:00
-
15:00
-
14:40
-
14:24
-
14:20
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:33
-
13:30
-
13:28
-
13:24
-
13:20
-
13:11
-
13:07
-
13:03
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:11
-
12:10
-
12:10
-
12:00
-
11:36