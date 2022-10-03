Баженов: «Спартак» переломил матч с «Пари НН» за счёт Литвинова, он добавил солидности

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал победу красно-белых в матче 11-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:1). По его мнению, ключевую роль в матче сыграл выход на поле Руслана Литвинова.



«За счёт чего «Спартаку» удалось переломить игру? Сделали замены, Литвинов вышел, добавил солидности и правильных действий как в обороне, так и в атаке. Давление переросло от количества в качество. Нужны были нестандартные действия. В начале матча пробовали разные варианты, и фланги задействовали, но не получалось – ребята из «Нижнего» снимали верх, организованно действовали. У «Спартака» не было очень много моментов, это заслуга «Пари НН». Было несколько шансов, они их использовали, и то моменты не были стопроцентными. Игроки выжали максимум в моменте.



«Пари НН» на контратаках могли перевернуть матч, при счёте 1:0 попали в каркас ворот. Если бы забили… Но так бывает в футболе, у них очень грамотная тактика была. Поздравляю «Спартак» с победой, а «Нижний Новгород» – с такой хорошей командой», – сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.