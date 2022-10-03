Юрген Клопп сравнил неудачи «Ливерпуля» с провалами Месси и Роналду

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил неудачный период мерсисайдцев с негативными моментами в карьере Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Как вы думаете, Криштиану Роналду в данный момент находится на вершине своей карьеры? Это случается со всеми нами. У Лионеля Месси в прошлом сезоне было почти точно также. Вы должны сделать шаг в правильном направлении, и когда вы будете готовы, уверенность к вам снова вернётся. В индивидуальных видах спорта вы можете бороться с самим собой, но в командном вы должны делать это все вместе, сообща. И это может оказаться намного сложнее», — цитирует Клоппа портал Squawka.

На данный момент «Ливерпуль» занимает девятое место в Премьер-лиге и уже на 11 очков отстаёт от первой строчки, где расположился лидер чемпионата — лондонский «Арсенал». В минувшие выходные красные сыграли вничью с «Брайтоном» — 3:3.

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