Клопп — об игровой форме Нуньеса: мы не беспокоимся, как и сам игрок

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об адаптации уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса.
«Приходят новые игроки, и нам, конечно, хочется, чтобы они сразу же проявили себя, но мы спокойны в этом плане. Мы должны быть терпеливы с Дарвином Нуньесом. Он всё ещё приспосабливается, пытается прижиться в коллективе. В нашей ситуации очень важно, чтобы он тоже не волновался, и Дарвин, похоже, не беспокоится», — цитирует Клоппа Mundo Deportivo.
Напомним, Дарвин Нуньес перешёл в стан мерсисайдцев этим летом за сумму около € 75 млн + € 25 млн бонусами. В текущем сезоне на счету уругвайца лишь два гола и одна результативная передача по итогам девяти встреч во всех турнирах. Следующий матч «Ливерпуль» проведёт завтра на стадионе «Энфилд», когда в рамках Лиги чемпионов примет шотландский «Рейнджерс».
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