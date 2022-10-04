Конте — в ответ на критику «Тоттенхэма»: мои команды никогда не пропускали шесть мячей

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ответил на критику игрового стиля «шпор», намекнув на результат встречи между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» (победа «горожан» 6:3).

«Когда вы проигрываете, вы должны оправдываться, а когда вы выигрываете, это должен делать соперник. Но для меня важно попытаться разработать план, чтобы поставить моих игроков в наилучшую возможную ситуацию для использования их характеристики. В противном случае может случиться так, что вы пропустите шесть, семь или восемь мячей. В Англии такое случалось много раз. В моей карьере такого никогда, никогда не случалось, и я не люблю играть открыто, уступать много пространства и пропускать шесть, семь или восемь мячей. Я побеждал в Англии и побеждал в других чемпионатах, и я думаю, что могу научить футболу многих людей», — цитирует Конте издание The Telegraph.

Напомним, в минувшие выходные «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Арсенала» со счётом 1:3. Следующий матч подопечные Конте проведут в Лиге чемпионов с «Айнтрахтом».

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