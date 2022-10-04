Зырянов назвал самые памятные матчи в составе «Зенита»

Новый главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов поделился воспоминаниями о самых памятных матчах в составе «Зенита». Он выделил три матча: финал Кубка УЕФА с «Рейнджерс» (2:0), Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед» (2:1) и разгром «Баварии» со счётом 4:0.
«По истечении времени, конечно, спокойно относишься ко всем завоёванным наградам. Это важные страницы в истории, и здесь ничего волнительного и страшного не вижу. Самые памятные игры в составе «Зенита»? Сразу вспоминаются финалы, матч с «Баварией», когда мы обыграли их со счётом 4:0. Конечно, финалы Кубка и Суперкубка УЕФА.
Мои главные достижения в «Зените»? Самое важное — в Петербурге родились все мои трое детей, они являются коренными петербуржцами в отличие от родителей. В спортивном плане — многие наши победы. Конечно, и то, что в первый год нахождения в Петербурге смогли выиграть чемпионство, подарив праздник городу. Это было очень важно», — приводит слова Зырянова официальный сайт «Зенита».
- 4 октября 2022
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