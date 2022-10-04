Владелец «Челси» Боули в январе предпримет последнюю попытку подписать Криштиану Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно может перейти в «Челси». Подписание 37-летнего португальца — мечта владельца синих Тодда Боули. Об этом сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, Боули хотел видеть Роналду в своей команде ещё летом, однако против этого трансфера был тогдашний главный тренер «Челси» Томас Тухель. После увольнения немецкого специалиста бизнесмен может предложить эту идею Грэму Поттеру.
Отмечается, что и сам «Манчестер Юнайтед» не против расстаться с Роналду, однако возможный переход в «Челси» в январе будет зависеть лишь от самого футболиста, чей контракт с манкунианцами рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Роналду провёл на поле 378 минут в восьми матчах во всех турнирах, забив один мяч.
Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану. Видеоролик:
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