Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владелец «Челси» Боули в январе предпримет последнюю попытку подписать Криштиану Роналду

Владелец «Челси» Боули в январе предпримет последнюю попытку подписать Криштиану Роналду
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно может перейти в «Челси». Подписание 37-летнего португальца — мечта владельца синих Тодда Боули. Об этом сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, Боули хотел видеть Роналду в своей команде ещё летом, однако против этого трансфера был тогдашний главный тренер «Челси» Томас Тухель. После увольнения немецкого специалиста бизнесмен может предложить эту идею Грэму Поттеру.

Отмечается, что и сам «Манчестер Юнайтед» не против расстаться с Роналду, однако возможный переход в «Челси» в январе будет зависеть лишь от самого футболиста, чей контракт с манкунианцами рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Роналду провёл на поле 378 минут в восьми матчах во всех турнирах, забив один мяч.

Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану. Видеоролик:

Новость по теме
Пирс Морган: тен Хаг — высокомерный хам, его обращение с Роналду — позор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022