Пирс Морган: тен Хаг — высокомерный хам, его обращение с Роналду — позор

Известный британский ведущий Пирс Морган прокомментировал решение главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага оставить Криштиану Роналду на скамейке запасных в дерби с «Манчестер Сити».

«Вы только представьте это: он сажает Криштиану в запас на самый важный матч сезона, а затем выпускает на замену пять других игроков. Их «уничтожают», и после этого он говорит, что поступил так «из уважения».



Тен Хаг – заблуждающийся высокомерный хам. Его обращение с Роналду – это позор», — написал Морган на своей странице в «Твиттере».

Напомним, манчестерское дерби состоялось 2 октября. Игра закончилась разгромной победой «Сити» со счётом 6:3. Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду весь матч провёл на скамейке запасных.

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