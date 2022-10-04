Пирс Морган: тен Хаг — высокомерный хам, его обращение с Роналду — позор
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Известный британский ведущий Пирс Морган прокомментировал решение главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага оставить Криштиану Роналду на скамейке запасных в дерби с «Манчестер Сити».
«Вы только представьте это: он сажает Криштиану в запас на самый важный матч сезона, а затем выпускает на замену пять других игроков. Их «уничтожают», и после этого он говорит, что поступил так «из уважения».
Тен Хаг – заблуждающийся высокомерный хам. Его обращение с Роналду – это позор», — написал Морган на своей странице в «Твиттере».
Напомним, манчестерское дерби состоялось 2 октября. Игра закончилась разгромной победой «Сити» со счётом 6:3. Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду весь матч провёл на скамейке запасных.
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