Никита Баженов назвал плюс от падения уровня российского футбола
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о нынешнем уровне российского футбола.
«Уровень РПЛ упал — это очевидно и логично. Многие сильные иностранцы уехали, а уровень внутренней конкуренции понижается — как раз из-за этого и падает уровень российского футбола. Но это не значит, что нет красивых и классных матчей.
Есть и плюсы — теперь с большим авансом смотрим молодёжь. Это ведь хорошо. Многим интересно за этим наблюдать», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Лидером Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 после 11 туров является действующий чемпион страны «Зенит», набравший 29 очков. В тройку лидеров входят московский ЦСКА (23) и «Ростов» (22).
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