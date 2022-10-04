Никита Баженов назвал плюс от падения уровня российского футбола

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о нынешнем уровне российского футбола.



«Уровень РПЛ упал — это очевидно и логично. Многие сильные иностранцы уехали, а уровень внутренней конкуренции понижается — как раз из-за этого и падает уровень российского футбола. Но это не значит, что нет красивых и классных матчей.



Есть и плюсы — теперь с большим авансом смотрим молодёжь. Это ведь хорошо. Многим интересно за этим наблюдать», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Лидером Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 после 11 туров является действующий чемпион страны «Зенит», набравший 29 очков. В тройку лидеров входят московский ЦСКА (23) и «Ростов» (22).