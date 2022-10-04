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«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов

«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов
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Мюнхенская «Бавария» разгромила пльзеньскую «Викторию» (5:0) и продлила беспроигрышную серию на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Последний раз немецкий клуб проигрывал на групповом этапе главного еврокубкового турнира в 2017 году. С тех пор «Бавария» одержала 28 побед и трижды сыграла вничью, установив рекорд Лиги чемпионов.

Мюнхенская «Бавария» набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА. «Виктория Пльзень» (0) — на последнем, четвёртом месте в таблице. Соперниками команд по группе С являются «Барселона» (3) и миланский «Интер» (3). В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» вновь сыграет с «Викторией». Встреча состоится 12 октября.

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«Бавария» разгромила пльзеньскую «Викторию» в матче Лиги чемпионов со счётом 5:0
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