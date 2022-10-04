«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов
Поделиться
Мюнхенская «Бавария» разгромила пльзеньскую «Викторию» (5:0) и продлила беспроигрышную серию на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Последний раз немецкий клуб проигрывал на групповом этапе главного еврокубкового турнира в 2017 году. С тех пор «Бавария» одержала 28 побед и трижды сыграла вничью, установив рекорд Лиги чемпионов.
Мюнхенская «Бавария» набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА. «Виктория Пльзень» (0) — на последнем, четвёртом месте в таблице. Соперниками команд по группе С являются «Барселона» (3) и миланский «Интер» (3). В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» вновь сыграет с «Викторией». Встреча состоится 12 октября.
Комментарии
- 4 октября 2022
-
22:25
-
22:18
-
22:01
-
21:59
-
21:54
-
21:45
-
21:36
-
21:30
-
21:27
-
21:10
-
20:57
-
20:56
-
20:55
-
20:51
-
20:47
-
20:42
-
20:40
-
20:25
-
20:11
-
20:05
-
20:01
-
19:49
-
19:39
-
19:38
-
19:08
-
19:08
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:56
-
18:41
-
18:33
-
18:33
-
18:30
-
18:29
Партнерский контент