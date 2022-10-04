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«Бавария» разгромила пльзеньскую «Викторию» в матче Лиги чемпионов со счётом 5:0

«Бавария» разгромила пльзеньскую «Викторию» в матче Лиги чемпионов со счётом 5:0
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В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Бавария» принимала пльзеньскую «Викторию». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

На седьмой минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Лерой Зане. На 13-й минуте полузащитник Серж Гнабри упрочил преимущество немецкого клуба. На 21-й минуте форвард «Баварии» Садио Мане довёл счёт до разгромного. На 51-й минуте Зане оформил дубль. Через восемь минут итоговый счёт установил нападающий хозяев Эрик Шупо-Мотинг.

Мюнхенская «Бавария» набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА. «Виктория Пльзень» (0) — на последнем, четвёртом месте в таблице.

Лига чемпионов. Группа C. 3-й тур
04 октября 2022, вторник. 19:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
5 : 0
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
1:0 Зане – 7'   2:0 Гнабри – 13'   3:0 Мане – 21'   4:0 Зане – 51'   5:0 Шупо-Мотинг – 59'
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