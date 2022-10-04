«Бавария» разгромила пльзеньскую «Викторию» в матче Лиги чемпионов со счётом 5:0
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В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Бавария» принимала пльзеньскую «Викторию». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
На седьмой минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Лерой Зане. На 13-й минуте полузащитник Серж Гнабри упрочил преимущество немецкого клуба. На 21-й минуте форвард «Баварии» Садио Мане довёл счёт до разгромного. На 51-й минуте Зане оформил дубль. Через восемь минут итоговый счёт установил нападающий хозяев Эрик Шупо-Мотинг.
Мюнхенская «Бавария» набрала девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА. «Виктория Пльзень» (0) — на последнем, четвёртом месте в таблице.
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