Маурисио рассказал, почему он ушёл из «Зенита»

Бразильский полузащитник «Родины» Маурисио объяснил, почему он когда-то ушёл из «Зенита».



«Роберто Манчини начал в «Зените» с того, что составил список из 10-12 игроков, которых не хочет видеть в «Зените». Я был там. Для меня это было странным: Манчини же даже не видел меня в работе. Может, если бы у меня был аргентинский паспорт, он бы меня оставил», – приводит слова Маурисио Sport24.



Напомним, Маурисио стал игроком «Терека» в 2010 году, перейдя из «Флуминенсе» за € 218 тыс. Спустя шесть лет он покинул клуб на правах свободного агента, перейдя в «Зенит». В «Ахмате» он провёл 172 матча, в которых отметился 28 забитыми мячами и 16 результативными передачами. За клуб из Санкт-Петербурга он сыграл в 42 матчах. За этот период он забил 4 гола и отдал две голвеые передачи.