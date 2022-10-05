Кан: все в «Баварии» верят в Нагельсмана. Он очень быстро учится
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Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан поделился мнением о работе главного тренера мюнхенской команды Юлиана Нагельсмана.
«Мы абсолютно уверены в Юлиане. Конечно, мы были готовы к тому, что могут быть непростые этапы, но Юлиан очень быстро учится и обладает отличными качествами. Мы все в него верим», — приводит слова Кана Sport Bild.
Напомним, накануне «Бавария» обыграла пльзеньскую «Викторию» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 5:0. Мюнхенский клуб набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. «Виктория Пльзень» (0) — на последнем, четвёртом месте в таблице. Соперниками команд по группе С являются «Интер» (6) и «Барселона» (3).
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