Кан: все в «Баварии» верят в Нагельсмана. Он очень быстро учится

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан поделился мнением о работе главного тренера мюнхенской команды Юлиана Нагельсмана.



«Мы абсолютно уверены в Юлиане. Конечно, мы были готовы к тому, что могут быть непростые этапы, но Юлиан очень быстро учится и обладает отличными качествами. Мы все в него верим», — приводит слова Кана Sport Bild.



Напомним, накануне «Бавария» обыграла пльзеньскую «Викторию» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 5:0. Мюнхенский клуб набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. «Виктория Пльзень» (0) — на последнем, четвёртом месте в таблице. Соперниками команд по группе С являются «Интер» (6) и «Барселона» (3).