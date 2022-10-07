Источник: «Галатасарай» намерен приобрести Криштиану Роналду в зимнее трансферное окно

Турецкий «Галатасарай» планирует подписать контрактное соглашение с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает Fotomac.
По данным источника, «Галатасарай» проявлял интерес к футболисту ещё в летнее трансферное окно, но тогда им не удалось подписать футболиста, поскольку португалец хотел перейти в клуб, который выступает в Лиге чемпионов.
Отмечается, во время новой попытки приобрести футболиста «Галатасарай» намерен использовать все свои финансовые возможности.
Ранее сообщалось, что Роналду рассматривает возможность покинуть клуб в зимнее трансферное окно, которое откроется в январе. При этом, наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не будет препятствовать его уходу.
Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
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