Кан — о приглашении Роналду в «Баварию»: мы обсудили эту идею, но быстро отказались от неё

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан сообщил, что летом мюнхенский клуб рассматривал возможность приглашения португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



«Мы кратко обсудили возможность перехода Роналду в «Баварию». Вероятно, в Дортмунде сделали то же самое.



«Бавария» видит общую картину Бундеслиги. Конечно, такие суперзвёзды, как Роналду, являются важным фактором в привлечении внимания к лиге. Он — один из величайших игроков последнего десятилетия. Но мы быстро отказались от идеи пригласить его», — приводит слова Кана The Sun.



Напомним, 37-летний португалец в текущем сезоне провёл восемь матчей во всех турнирах, забив всего один гол в Лиге Европы УЕФА в игре с «Шерифом» (2:0).

Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану: