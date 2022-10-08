«Зенит» не сумел обыграть аутсайдера РПЛ «Факел»
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В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 воронежский «Факел» принимал санкт-петербургский «Зенит». Встреча прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 12-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе. Результативную передачу отдал полузащитник воронежской команды Роман Акбашев. На 28-й минуте форвард «Зенита» Малком сравнял счёт, забив гол после передачи защитника санкт-петербургского клуба Деяна Ловрена.
«Зенит» набрал 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Факел» (10) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований входят московский ЦСКА (23) и «Ростов» (22).
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