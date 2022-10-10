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«Арсенал» ведёт переговоры о новом контракте с Мартинелли

«Арсенал» ведёт переговоры о новом контракте с Мартинелли
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Лондонский «Арсенал» намерен подписать новый контракт с нападающим Габриэлом Мартинелли. Об этом сообщает Football Insider.

21-летний Мартинелли стал игроком лондонской команды летом 2019 года. В нынешнем сезоне бразильский нападающий в 11 матчах английской Премьер-лиги и Лиги Европы забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

«Арсенал» в девяти матчах чемпионата Англии набрал 24 очка и занимает в турнирной таблице первое место, опережая «Манчестер Сити» на одно очко. В следующем туре команда Микеля Артеты сыграет с «Лидсом», но до этого встретится с норвежским «Будё-Глимт» в матче группового этапа Лиги Европы.

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