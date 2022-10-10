Мартинелли забил самый быстрый гол «Арсенала» в домашних играх АПЛ с 2011 года

21-летний бразильский форвард «Арсенала» Габриэл Мартинелли в матче 10-го тура с «Ливерпулем» (3:2) едва не обновил один из рекордов легендарного нидерландского нападающего Робина ван Перси, известного в прошлом по выступлениям за «канониров». Об этом информирует OptaJoe в «Твиттере».

В этом матче Мартинелли удалось поразить ворота голкипера «Ливерпуля» Алисона Бекера уже на 58-й секунде. Этот гол стал самым быстрым для «Арсенала» в домашнем матче Премьер-лиги с октября 2011 года, когда отличился Робин ван Перси на 29-й секунде с «Сандерлендом». Это также самый быстрый гол, который «Арсенал» когда-либо забивал против «Ливерпуля» в Премьер-лиге.

Напомним, в нынешнем сезоне Мартинелли принял участие в 11 встречах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.