Игорь Колыванов: у Захаряна спад. Сейчас это не тот Арсен, что был в прошлом сезоне
Поделиться
Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о выступлениях полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
«В последнее время мы видим, что в игре Захаряна пропали определённые компоненты. Не знаю, с чем это связано: либо из-за возраста, либо из-за несостоявшегося перехода в «Челси». Но спад у Захаряна точно есть. Пусть терпит и ждёт своего момента, ведь сейчас он игрок своего родного клуба — «Динамо». Но сейчас это не тот Арсен, что был в прошлом сезоне», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В текущем сезоне Захарян принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал три результативные передачи.
Комментарии
- 11 октября 2022
-
23:12
-
23:00
-
23:00
-
22:55
-
22:53
-
22:46
-
22:45
-
22:31
-
22:23
-
22:22
-
22:20
-
22:18
-
21:42
-
21:40
-
21:40
-
21:35
-
21:33
-
21:30
-
21:29
-
21:20
-
21:13
-
21:05
-
21:05
-
20:51
-
20:50
-
20:45
-
20:40
-
20:30
-
20:20
-
20:17
-
20:16
-
20:09
-
20:00
-
19:40
-
19:30
Партнерский контент