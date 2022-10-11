Игорь Колыванов: у Захаряна спад. Сейчас это не тот Арсен, что был в прошлом сезоне

Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о выступлениях полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«В последнее время мы видим, что в игре Захаряна пропали определённые компоненты. Не знаю, с чем это связано: либо из-за возраста, либо из-за несостоявшегося перехода в «Челси». Но спад у Захаряна точно есть. Пусть терпит и ждёт своего момента, ведь сейчас он игрок своего родного клуба — «Динамо». Но сейчас это не тот Арсен, что был в прошлом сезоне», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В текущем сезоне Захарян принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал три результативные передачи.