Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Колыванов: у Захаряна спад. Сейчас это не тот Арсен, что был в прошлом сезоне

Игорь Колыванов: у Захаряна спад. Сейчас это не тот Арсен, что был в прошлом сезоне
Комментарии

Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о выступлениях полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«В последнее время мы видим, что в игре Захаряна пропали определённые компоненты. Не знаю, с чем это связано: либо из-за возраста, либо из-за несостоявшегося перехода в «Челси». Но спад у Захаряна точно есть. Пусть терпит и ждёт своего момента, ведь сейчас он игрок своего родного клуба — «Динамо». Но сейчас это не тот Арсен, что был в прошлом сезоне», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В текущем сезоне Захарян принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Новость по теме
Мостовой: история с «Челси» повлияла на игру Захаряна. Раньше была улыбка и горели глаза
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022