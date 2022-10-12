«Зенит» хочет получить двух игроков «Коринтианса» за уход Юри Алберто на постоянной основе

Санкт-петербургский «Зенит» рассчитывает заполучить сразу двух игроков «Коринтианса» взамен на уход в бразильский клуб на постоянной основе нападающего Юри Алберто, выступающего за них на правах аренды. Об этом сообщает OneFootball со ссылкой на информацию журналиста Жорже Николы.

Согласно информации источника, «Зенит» хочет получить взамен 19-летнего защитника «Коринтианса» Роберта Ренана, за которого предлагал € 15 млн прошлым летом, а также Густаво Мантуана, перешедшего к сине-бело-голубым в аренду.

Напомним, Юри Алберто принял участие в 21 матче за «Коринтианс» в нынешнем сезоне, в которых отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в € 16 млн.