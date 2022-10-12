Наставник «ПСЖ» Галтье высказался о ничьей с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал ничейный результат в матче 4-го тура группового этапа сезона-2022/2023 Лиги чемпионов с «Бенфикой» (1:1).
«Две встречи против «Бенфики» отличались друг от друг от друга. В первом матче очень требовалась работа голкипера, будь то вратарь «Бенфики» или Доннарумма.
Сегодняшняя оборона обеих команд нейтрализовала атаки… И это дало начало игре, безусловно, напряжённой и ритмичной, но без большого количества атакующих моментов. Если говорить о нас, то хоть мы и использовали мяч лучше, чем в первом матче, но и пропускали намного меньше ситуаций, нас редко ловили. К сожалению, на уровне в атаке нам не удалось создать больше. Даже если были интересные ситуации, нам не удалось взять верх над этой защитой португальцев», — цитирует Галтье пресс-служба УЕФА.
Неделю назад встреча команд в Лиссабоне завершилась с тем же счётом 1:1. У «ПСЖ» и «Бенфики» по восемь очков после четырёх встреч, у «Маккаби» и «Ювентуса» – по три.
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