ЛГБТ-болельщики смогут использовать радужные флаги на матчах ЧМ в Катаре

ЛГБТ-болельщики смогут использовать радужные флаги на матчах чемпионата мира по футболу 2022 года, а для пьяных фанатов создадут специальные зоны. Об этом сообщил Sky News.
«Всё, о чём мы просим, — это чтобы люди уважали культуру. В конце концов, если вы не делаете ничего, что наносит вред другим людям, если вы не уничтожаете общественную собственность, когда вы ведёте себя, не нанося вреда, тогда вам не о чем беспокоиться», — сказал директор оргкомитета турнира Нассер Аль-Хатер.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. В нём примут участие 32 команды. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале, прошедшем в 2018 году в России.
Видео: Фанаты забросали поле файерами во время матча в Израиле
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