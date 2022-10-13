«Прогресс нашей страны сделал людей безумными». Катар отбивается от мощных нападок Европы

До чемпионата мира в Катаре остаётся чуть больше месяца, но вместо радостного трепета в ожидании большого турнира в мировых СМИ – паника и нагнетание. Критика в адрес страны почти не прекращалась с тех пор, как 12 лет назад именно она получила право на проведение турнира. А в его преддверии давление западных медиа многократно усилилось.

ЛГБТ, мигранты, жильё, алкоголь… Теперь добавилась новая проблема – работа аэропорта

Жильё. Верховный комитет Катара ожидает, что страну за время чемпионата мира посетят 1,3 миллиона болельщиков – это почти половина нынешнего населения страны. «Плохие новости: всем им не хватит места, чтобы остаться в Катаре», – пишет ESPN. BBC сообщает, что к марту в Катаре было всего 30 000 гостиничных номеров, 80% из которых уже забронированы ФИФА для футбольных команд, официальных лиц и спонсоров. После было расширение жилищного фонда, но незначительное – до 130 000 номеров, что все ещё далеко от обеспечения жильём более миллиона человек.

«Нехватка жилья вынудила тысячи фанатов искать варианты за пределами Катара, и многие решили обосноваться в соседних странах, – пишет BBC. – ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт и Оман будут выполнять ежедневные челночные рейсы, чтобы переправлять болельщиков в принимающую страну».

Рабочие и ЛГБТ. О мигрантах, погибших на стройках и живущих в ужасных условиях, за эти годы было написано немало. Слова всякий раз подтверждались фактами, предоставляемыми правозащитными организациями, однако в Катаре всё это регулярно опровергали. Впрочем, на медиа и общественность это никак не действовало: тема муссировалась и продолжает муссироваться до сих пор.



Сборная Норвегии ещё год назад выходила на поле с надписью на футболках «Права человека на поле и вне его», с похожими акциями выступали футболисты сборных Германии и Нидерландов.

Эрлинг Холанд Фото: Fran Santiago/Getty Images

Экипировщик датской сборной Hummel выпустил комплекты формы, на которых еле заметны все детали, включая логотип и шевроны, а третья форма и вовсе полностью чёрная – это их выступление против нарушений прав человека в Катаре.

«Мы не хотим быть заметными во время турнира, который стоил жизни тысячам людей, – говорилось в официальном заявлении бренда. – Мы полностью поддерживаем сборную Дании, но это не то же самое, что поддерживать Катар как принимающую страну».

Фото: dbu.dk

Французские города, среди которых Лилль, Марсель, Бордо, Страсбург, Реймс и Париж, решили выразить протест и отказались устанавливать фан-зоны ЧМ. Пьер Рабадан, отвечающий за спорт в парижской мэрии, объяснил решение столицы присоединиться к бойкоту: во-первых, турнир будет зимой – публика скорее соберётся в баре, нежели на площади; во-вторых, роль сыграли «этические соображения». Мэр Лилля Мартина Обри, например, заявила, что чемпионат мира в Катаре был «чушью с точки зрения прав человека, окружающей среды и спорта».



Ещё одна тема, которая волнует общественность не меньше мигрантов – ущемление прав представителей ЛГБТ-сообщества. В сентябре капитаны сборных Англии, Германии, Нидерландов, а также семи других команд заявили, что будут выходить на поле в том числе и на чемпионате мира в повязке OneLove («Одна любовь») в знак борьбы со всеми формами дискриминации.

Правила. На прошлой неделе по интернету разошлась картинка под названием «Катар приветствует вас», на которой перечислено всё, что нельзя будет делать болельщикам во время посещения турнира. Под запрет попали алкоголь, мат, оголённые части тела, громкая музыка, фотографирование местных без их разрешения и гомосексуальность. В социальных сетях этот список вызвал бурное обсуждение в контексте «зачем проводить ЧМ, если вы всё запрещаете», поэтому Катар выступил с заявлением – всё это неправда.

Запреты на ЧМ-2022

«Организаторы турнира с самого начала дали понять, что каждый может посетить Катар и насладиться чемпионатом мира по футболу, – отреагировал оргкомитет. – Катар всегда был открытым, толерантным и гостеприимным государством. Иностранные болельщики и посетители во время чемпионата мира по футболу смогут лично в этом убедиться».



Аэропорт. Daily Mail пишет, что получил «разрушительный отчёт» о работе аэропорта: есть вероятность, что он не справится с наплывом зрителей во время турнира – ожидается, что количество рейсов во время турнира увеличится с 700 до 1600 в день. Работники, которые пожелали остаться анонимными, считают, что не смогут потянуть дополнительный трафик – на больший пассажиропоток просто не хватит персонала.



«Некоторые считают, что рейсы будут задержаны или перенаправлены в Дубай, который находится в шести с половиной часах езды, из-за чего болельщики, которые заплатили тысячи, всерьёз рискуют пропустить матчи, – пишет Daily Mail. – Проблемы в аэропорту намного превзойдут любые заботы о размещении или запрете на выпивку. Ситуация настолько серьёзная, что сотрудникам велели заткнуть рот и запретили уходить, чтобы устроиться на работу в другом месте».

Аэропорт Катара Фото: Ozkan Bilgin/Getty Images

В письме для служебного пользования, которое оказалось в распоряжении редакции, говорится, что за всеми работниками аэропорта будут следить государственные органы, чтобы исключить саботаж и мероприятия, тормозящие процесс работы. Ещё один способ справиться с возникшей проблемой — набор нового персонала. Но людей с должным опытом и подготовкой катастрофически не хватает, а новички проходят обучение всего за 20-30 практических часов, что также влияет на их производительность.



Управление гражданской авиации Катара (QCAA) уже всё опровергло:

«Перед резким увеличением трафика во время чемпионата мира Катар модернизировал свои системы управления, а также реализовал тщательно составленные планы, которые были разработаны задолго до проведения мероприятия, – говорится в заявлении QCAA. – Катар сможет осуществлять 100 взлётов или посадок в час, что превышает ожидаемое пиковое количество в 80 рейсов в час во время чемпионата мира».

Страна запустила ответную кампанию в местных медиа. Журналисты пишут о клевете и двойных и стандартах

«Журналисты и представители СМИ знают, что Катар с самого начала подвергался сильной критике, – заявил генеральный директор оргкомитета ЧМ-2022 Насер Аль-Хатер месяц назад. – Мы всегда придерживались того факта, что у тех, кто не был в Катаре, будет другое восприятие, когда они посетят Катар. Мы считаем, что бóльшая часть критики была несправедливой и не основывалась на фактической реальности. Какой бы несправедливой ни считали бы критику, мы приняли её к сведению. За последние 10 лет Катар многого достиг, и это привело к значительным изменениям, которыми сегодня я горжусь».



После нового витка публикаций о том, что не так в Катаре, подключились и местные СМИ. Так, издание Al Raya ежедневно публикует материалы о грядущем турнире, среди которых есть и критика западных коллег. «Создаётся впечатление, что прогресс и развитие, достигнутые нашей страной во всех областях и на всех уровнях, включая организацию чемпионата мира по футболу, сделал некоторых людей безумными, – пишет медиа. – Многие наблюдатели, граждане и СМИ заметили рост клеветнических кампаний, обвинений и подстрекательств против Катара перед началом ЧМ. Нет сомнений, что эти обвинения – лживые, были сфабрикованы и не имеют ничего общего с правдой. Давайте прекратим клеветнические кампании и объединимся для проведения чемпионата мира по футболу, который соберёт людей со всего мира».

Газета Al Sharq выпустила интервью с легендой сборной Алжира Лахдаром Беллуми, который говорит, что «злонамеренные кампании не обескураживают Катар», а «ложь, слухи и клевету в европейских медиа о приготовлениях страны» он осуждает. В другой статье говорится о «систематическом заговоре» многих СМИ Европы на освещение в отрицательном ключе темы прав трудящихся-мигрантов, «при этом СМИ забыли о нищенских условиях, в которых трудятся в Европе». «Пусть все эти атаки, которые летят на нас справа и слева, сверху и снизу, лопаются, как мыльные пузыри, не оставляя за собой ни звука, ни цвета, ни запаха. Они занимаются своим любимым хобби – выть и кричать», – говорится в одном из материалов Al Sharq.

В англоязычном издании Doha News вышла большая колонка с заголовком «Дорогая Европа, пора вам показать терпимость, которую вы проповедуете». Автор статьи Гада Аль-Хатер много рассуждает о двойных стандартах: «Как ФИФА решает, какие акты насилия в мире достаточно ужасны, чтобы указать на них? Разрешит ли она подобные протесты против Соединенных Штатов, которые должны стать соорганизаторами следующего чемпионата мира по футболу? Скоро ли мы узнаем, заслуживают ли сотни тысяч погибших в результате войны США в Ираке или Афганистане такого внимания?

Согласно заголовкам, центральным и основным вопросом этого турнира, проводимого в Катаре, является отношение к рабочим-мигрантам. Простите меня за сомнения в подобных намерениях европейских стран, которые в течение последнего десятилетия стояли и смотрели, как мигранты, спасающиеся от конфликтов, разрухи и нищеты, тонут на дне Средиземного моря. О каких правах мигрантов вы говорите, когда уязвимых мужчин, женщин и детей либо сажают в клетки в бесчеловечных лагерях беженцев, либо отправляют обратно в те самые земли, откуда они бежали?



Вопросов много, а ответы известны. К сожалению, это типичные двойные стандарты, которые практикуются Западом в отношении Ближнего Востока, особенно в случае Катара и чемпионата мира по футболу 2022 года».

Их реакция понятна: для страны такое масштабное событие невероятно важно и с политической, и с экономической точек зрения. Но никакая кампания в местных медиа с объяснениями, что в Европе только и знают, что 12 лет клеветать на Катар, уже не поможет – теперь придётся показывать и доказывать свою правоту на деле.