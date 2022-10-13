«ПСЖ» зафиксировал убытки в размере более € 300 млн по итогам прошлого сезона

Французский «ПСЖ» провёл анализ финансовой ситуации в клубе и пришёл к неутешительным итогам. Как сообщает издание Le Parisien, по итогам прошлого сезона убыток парижского клуба составил более € 300 млн (а по некоторым оценкам — точная цифра около € 350 млн), что превышает ранние прогнозы руководства.

Причины больших потерь заключаются в том, что слишком много игроков имеют контракты с высокой заработной платой, а также до сих пор оказывается продолжительное воздействие пандемии COVID-19. Количество игроков, отданных в аренду или проданных этим летом, благодаря которым клуб заработал в общей сложности € 55 млн, является положительным шагом вперёд, хотя клуб понимает, что им нужно приложить больше усилий для исправления ситуации.

Стоит отметить, что по итогам сезона-2019/2020 «ПСЖ» недосчитался около € 124 млн, а в сезоне-2020/2021 парижане потеряли € 224 млн. Высшее руководство запланировало бюджет на текущий сезон в размере € 800 млн — если они останутся в пределах этих средств, то смогут компенсировать потери в прошлом сезоне.

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