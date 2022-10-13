«ПСЖ» зафиксировал убытки в размере более € 300 млн по итогам прошлого сезона

Французский «ПСЖ» провёл анализ финансовой ситуации в клубе и пришёл к неутешительным итогам. Как сообщает издание Le Parisien, по итогам прошлого сезона убыток парижского клуба составил более € 300 млн (а по некоторым оценкам — точная цифра около € 350 млн), что превышает ранние прогнозы руководства.
Причины больших потерь заключаются в том, что слишком много игроков имеют контракты с высокой заработной платой, а также до сих пор оказывается продолжительное воздействие пандемии COVID-19. Количество игроков, отданных в аренду или проданных этим летом, благодаря которым клуб заработал в общей сложности € 55 млн, является положительным шагом вперёд, хотя клуб понимает, что им нужно приложить больше усилий для исправления ситуации.
Стоит отметить, что по итогам сезона-2019/2020 «ПСЖ» недосчитался около € 124 млн, а в сезоне-2020/2021 парижане потеряли € 224 млн. Высшее руководство запланировало бюджет на текущий сезон в размере € 800 млн — если они останутся в пределах этих средств, то смогут компенсировать потери в прошлом сезоне.
Неймар напугал детей на тренировке «ПСЖ»:
- 13 октября 2022
-
21:12
-
21:09
-
21:09
-
20:50
-
20:49
-
20:47
-
20:45
-
20:30
-
20:22
-
20:15
-
20:12
-
20:12
-
20:07
-
20:00
-
19:48
-
19:45
-
19:42
-
19:37
-
19:20
-
19:14
-
19:07
-
19:06
-
18:54
-
18:54
-
18:50
-
18:45
-
18:40
-
18:30
-
18:30
-
18:18
-
18:16
-
18:10
-
17:45
-
17:43
-
17:40