Глава Ла Лиги подал в суд на катарский телеканал, председатель которого — президент «ПСЖ»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подал в суд на президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи из-за ситуации с выплатами за телевещание, сообщает The Athletic.



Отмечается, что телеканал beIN Sports, председателем которого является Аль-Хелаифи, должен € 51 млн Ла Лиге в виде просроченных платежей за права на телевещание. Тебас подал заявление в мадридский суд, в понедельник ходатайство было удовлетворено.



«Мы не будем публично обсуждать дела, которые мы вели с Ла Лигой или любым правообладателем относительно контрактов. Это не то, как нужно вести бизнес, точно не профессиональные решения. Если бы мы управляли нашими делами, реагируя на комментарии других руководителей, мы бы не занимались бизнесом», — сообщил представитель beIN.

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