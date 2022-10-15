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«Он вообще не ошибается». Габулов назвал самого стабильного вратаря в этом сезоне РПЛ

«Он вообще не ошибается». Габулов назвал самого стабильного вратаря в этом сезоне РПЛ
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Экс-вратарь сборной России, московского «Динамо» и других клубов Владимир Габулов поделился мнением о том, кто из вратарей хорошо проявляет себя в текущем сезоне РПЛ.

«Лучше делать промежуточные выводы зимой, но не сейчас. Свинов сейчас неплох. Но не сказать, что это главное открытие. В моём понимании, помимо стабильности, должны быть и яркие спасения, благодаря которым вратарь вытаскивает матч.

Меня радует очень хорошая форма Матвея Сафонова, если не брать в расчёт матч с «Ростовом». До этого у него почти в каждом туре были супер-яркие спасения, которые напрямую влияли на результат. Селихов сейчас тоже в неплохой форме, хотя опять-таки – всё относительно.

Самый стабильный в этом сезоне – Игорь Акинфеев. Он вообще не совершает ошибок. Отсюда и небольшое количество пропущенных голов. Тому же Сафонову в этом плане сложнее, потому что «Краснодар» в обороне играет не очень», – приводит слова Габулова Sport24.

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