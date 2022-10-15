Дэвис может перейти в мадридский «Реал»

Канадский защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис может перейти в «Реал» Мадрид, сообщает Marca.
По информации источника, «Королевский клуб» рассматривает различные варианты усиления позиции левого защитника, на которой выступает игрок «Баварии». Отмечается, что «Реал» пристально следит за ситуацией и просматривает канадца.
Дэвис выступает за немецкую команду с 2018 года. В составе «Баварии» футболист стал четырёхкратным чемпионом Германии, выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.
В текущем сезоне канадец принял участие в 11 матчах Бундеслиги и Лиги чемпионов, в которых сделал одну голевую передачу. Ранее стало известно, что защитник получил черепно-мозговую травму в матче с дортмундской «Боруссией».
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