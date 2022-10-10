У Альфонсо Дэвиса подтверждена черепно-мозговая травма

У защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса диагностирована черепно-мозговая травма, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Дэвис получил травму в матче 9-го тура Бундеслиги, в котором «Бавария» встречалась с дортмундской «Боруссией». Во время одного из игровых эпизодов канадский защитник тянулся за мячом головой, в это же время полузащитник дортмундцев Джуд Беллингем сыграл высоко поднятой ногой. В итоге произошло попадание ноги в голову Дэвиса.
После этого эпизода Дэвис доиграл первый тайм матча, но в перерыве был заменён и отправлен на диагностику с подозрением на черепно-мозговую травму.
За этот момент Беллингем не получил жёлтой карточки, которая стала бы для него второй в матче.
Напомним, матч 9-го тура Бундеслиги между «Баварией» и дортмундской «Боруссией» завершился со счётом 2:2.
«Бавария» объявила о продлении контракта с Нойером роликом с козлом
- 10 октября 2022
-
10:50
-
10:47
-
10:36
-
10:35
-
10:27
-
10:26
-
10:17
-
10:14
-
10:10
-
09:59
-
09:51
-
09:48
-
09:45
-
09:41
-
09:33
-
09:25
-
09:24
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
08:50
-
08:30
-
08:04
-
07:24
-
07:15
-
07:03
-
07:00
-
06:52
-
06:42
-
06:41
-
06:27
-
06:11
-
05:48
-
05:39
-
05:28