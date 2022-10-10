У Альфонсо Дэвиса подтверждена черепно-мозговая травма

У защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса диагностирована черепно-мозговая травма, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Дэвис получил травму в матче 9-го тура Бундеслиги, в котором «Бавария» встречалась с дортмундской «Боруссией». Во время одного из игровых эпизодов канадский защитник тянулся за мячом головой, в это же время полузащитник дортмундцев Джуд Беллингем сыграл высоко поднятой ногой. В итоге произошло попадание ноги в голову Дэвиса.

После этого эпизода Дэвис доиграл первый тайм матча, но в перерыве был заменён и отправлен на диагностику с подозрением на черепно-мозговую травму.

За этот момент Беллингем не получил жёлтой карточки, которая стала бы для него второй в матче.

Напомним, матч 9-го тура Бундеслиги между «Баварией» и дортмундской «Боруссией» завершился со счётом 2:2.

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