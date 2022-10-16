Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кристофер Мартинс оценил ничейный результат в дерби ЦСКА — «Спартак»

Кристофер Мартинс оценил ничейный результат в дерби ЦСКА — «Спартак»
Комментарии

Футболист московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о прошедшей встрече красно-белых с ЦСКА в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Как оценю игру? Хорошо», — передаёт слова Мартинса корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА завершилось вничью со счётом 2:2. В составе армейцев дублем отметился Фёдор Чалов, а за красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев. После этой встречи «Спартак» набрал 26 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА поднялся на третье место чемпионата, набрав 25 очков.

7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА:

Новость по теме
Валерий Кечинов высказался о ничьей в дерби ЦСКА — «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022