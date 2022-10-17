Объявлена символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Лучшим игроком 13-го тура с оценкой 8,6 стал защитник «Зенита» Дуглас Сантос, который надёжно отыграл матч с «Пари Нижний Новгород» (3:0) и отдал одну результативную передачу. Вторую по величине оценку (8,5) получил вингер сине-бело-голубых Клаудиньо. Всего в команду недели РПЛ вошли четыре игрока «Зенита», три футболиста «Локомотива», два игрока из «Оренбурга» и по одному – из ЦСКА и «Химок».

Фото: whoscored

Сборная 13-го тура РПЛ: Виталий Гудиев («Химки»), Дуглас Сантос («Зенит»), Ренато Гойкович («Оренбург»), Иван Кузьмичёв («Локомотив»), Максим Ненахов («Локомотив»), Клаудиньо («Зенит»), Артём Карпукас («Локомотив»), Далер Кузяев («Зенит»), Малком («Зенит»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Брайан Мансилья («Оренбург»).