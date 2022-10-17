В ЭСК рассмотрят обращение «Спартака» по пяти эпизодам матча с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российской футбольного союза на ближайшем собрании рассмотрит обращение московского «Спартака», в котором зафиксировано пять эпизодов дерби 13-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.
«ЭСК РФС рассмотрит обращение «Спартака» по пяти эпизодам. Будут изучены момент на 29-й минуте с неназначением пенальти, неудаление с поля имевших жёлтые карточки защитников ЦСКА Мойзеса (43-я минута) и Виллиана Роши (61-я и 78-я минуты), а также непоказ прямой красной карточки полузащитнику ЦСКА Никите Ермакову (81-я минута)», — приводит слова РФС издание ТАСС.
Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА завершилось вничью со счётом 2:2. После этой встречи «Спартак» набрал 26 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА поднялся на третье место чемпионата, набрав 25 очков.
- 17 октября 2022
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