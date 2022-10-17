Гаджи Гаджиев: поступок Зобнина — благородный. Но «Спартаку» нечего возмущаться

Известный тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал эпизод прошедшего дерби между ЦСКА и «Спартаком» (2:2), в котором полузащитник красно-белых Роман Зобнин попросил защитника армейцев Милана Гаича остановить игру, так как увидел, что на поле лежал игрок ЦСКА Хорхе Карраскаль, получивший повреждение. Серб продолжил игру, после чего армейцы забили первый гол.



«Спартаку» нечего возмущаться. Есть правила, согласно которым действовал Карасёв. Зобнину нужно было выбить мяч. Хотя его поступок благородный», – сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.



В составе армейской команды дубль оформил форвард Фёдор Чалов. Это его первые голы в карьере в ворота «Спартака». У красно-белых забивали Антон Зиньковский и Александр Соболев.