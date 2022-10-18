Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Грэм Поттер заявил, что доволен формой Кепы Аррисабалаги

Грэм Поттер заявил, что доволен формой Кепы Аррисабалаги
Кепа Аррисабалага
Комментарии

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер оценил текущую форму испанского голкипера команды Кепы Аррисабалаги. Английский тренер пришёл на смену немецкому специалисту Томасу Тухелю, после этого испанский вратарь появлялся в составе английского клуба во всех матчах, сменив Эдуарда Менди.

«Я считаю, что лучше позволить футболу решать, и Кепа отлично справился. Его фантастически поддерживали Эдуард Менди и Маркус Беттинелли, они его достойные конкуренты. Но форма Кепы действительно нравится всем, особенно ему. Так что хорошо, что у нас есть конкуренция во вратарской линии, потому что это нужно в команде. Нам нужно подталкивать друг друга, так игроки становятся лучше», — приводит слова Поттера 90min.

В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании

Новость по теме
Поттер просит руководство «Челси» подписать Троссарда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022